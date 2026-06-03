Генпрокуратура через суд в Волжском изымает 101 млн у матери экс-судьи Фомина

Волжский городской суд Волгоградской области 17 июня рассмотрит иск Генпрокуратуры к матери нижегородского судьи в отставке и бывшего саратовского прокурора Виктора Фомина. Надзорное ведомство намерено изъять со счетов Юлии Новиковой более 100 млн руб., сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

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Материалы поступили на рассмотрение судьи Ирины Ребровой 22 мая. Соответчиками по делу выступают Виктор Фомин и его отец Юрий Фомин. Супруга экс-судьи Елена Фомина и банк ВТБ участвуют в суде как третьи лица.

В марте этого года Волжский горсуд конфисковал имущество семьи Фоминых на 400 млн руб. В госдоход обращены 35 квартир, земельных участков и иномарка BMW X6 XDRIVE 30D.

Ранее было установлено, что бывший судья Нижегородского облсуда оформил на Юлию Новикову 51 объект недвижимости. Доход от аренды надзорное ведомство оценило в 148 млн руб. Согласно материалам дела, господин Фомин аккумулировал деньги от продажи и аренды помещений на банковских счетах своей матери — более 101,5 млн руб. Сама госпожа Новикова легального заработка не имела, уточнили в пресс-службе.

Виктор Фомин окончил Саратовский военный институт МВД и Саратовский государственный социально-экономический университет. С 2002-го по 2007 год работал в саратовской прокуратуре, затем перешел в Видновскую горпрокуратуру (Подмосковье). В 2011 году занимал пост серпуховского прокурора, а затем стал заместителем прокурора Ленобласти, помощником судьи. Позднее перешел на госслужбу, был замглавы администрации Ростова-на-Дону, руководил филиалом «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры» в ПФО. В судейскую систему вернулся в 2016 году. С 2017-го работал в Нижегородском районном суде, затем был переведен в облсуд.

В феврале этого года господин Фомин ушел в отставку после того, как Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) отклонила его кандидатуру на пост зампреда Нижегородского облсуда. 14 мая ВККС прекратила статус господина Фомина — судьи в отставке — лишив его соответствующих привилегий.

Нина Шевченко