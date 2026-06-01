Астраханская ОЭЗ отменила тендер на строительство крановых путей за 476 млн

В Лиманском районе Астраханской области продолжается строительство объектов инфраструктуры портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос». Закупку на строительство крановых путей с начальной максимальной ценой 476,2 млн руб. объявили 28 мая на ЕИС «Закупки». Конкурс должен был завершиться 5 июня, однако в карточке указано, что определение поставщика отменено 29 мая.

В 2023 году ОЭЗ «Лотос» заключил контракт стоимостью более 1,9 млрд руб. на выполнение первого этапа строительства портовой инфраструктуры в Лиманском районе. Подрядчиком выступило московское ООО «Нагваль Стройтех». По контракту компания обязалась до конца августа 2024 года завершить работы, в том числе строительство крановых путей. Однако спустя год контракт с исполнителем расторгли, поскольку ФАС выяснила, что он предъявил на конкурс подложные документы. «Нагваль Стройтех» пытался взыскать с астраханской ОЭЗ 187 млн руб. за неоплаченные работы, но проиграл суд в прошлом году в двух инстанциях, а до кассации дело не дошло. С апреля 2025 года компания состоит в реестре недобросовестных поставщиков.

С января 2025 года нижегородское ООО «Гривна» исполняет сразу два контракта с астраханской ОЭЗ. Первый за 191,5 млн руб. (изначально цена заключенного договора составляла 127,3 млн руб.) тоже касается строительства крановых путей, следует из карточки закупки. Сначала планировалось завершить работы до конца июля 2025 года, но в марте этого года подрядчику дали время до октября. По второму контракту за 69,3 млн руб. компания строит распределительный пункт 10кВ и комплектные трансформаторные подстанции. Исполнение тоже идет с отставанием от изначально установленного срока — 30 мая 2025 года. Теперь подрядчик обязался сдать объект тоже в октябре 2026-го.

ООО «Гривна» зарегистрировано в 1996 году в Нижнем Новгороде. С апреля 2022 года компания принадлежит Николаю Тарасову. Он же с марта этого года значится ее директором. До этого, с 2019 года кресло руководителя занимал Алексей Ермоленко. В 2025 году средняя численность сотрудников в фирме составила 75 человек. Оборот «Гривны» за прошлый год составил 2,5 млрд руб., а чистый заработок 20 млн руб. В портфолио компании 146 госконтрактов на 20 млрд руб., 41 проект на 12 млрд руб. находится в исполнении.

Нина Шевченко