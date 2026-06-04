Суд в Саратове продлил арест бизнесмену по делу об убийстве генерала Москалика

Фрунзенский районный суд Саратова продлил содержание в СИЗО предпринимателю Василию Графскому (включен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Он проходит по делу о теракте, в результате которого погиб замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 205.1, ч. 6 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщает «Глушь медиа» со ссылкой на пресс-службу суда.

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23 августа прошлого года ФСБ опубликовали видео задержания, на котором мужчина признался, что с 2023 года сотрудничал с украинскими спецслужбами. По заданию куратора он следил за генералом, а в апреле 2025 года непосредственно участвовал в доставке взрывного устройства в Балашиху, где был убит Ярослав Москалик. Также он наблюдал за сотрудниками оборонных предприятий в Саратове.

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб 25 апреля при взрыве бомбы под его автомобилем. В теракте обвинили Игната Кузина. По версии следствия, украинские спецслужбы предложили ему $18 тыс. за убийство военного. Кузина приговорили к пожизненному заключению.

Нина Шевченко