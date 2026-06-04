Суд обязал мать саратовского экс-депутата Курихина снести особняк в Усть-Курдюме

Саратовский районный суд 3 июня удовлетворил иск мэрии Саратова к матери бывшего депутата областной думы, осужденного Сергея Курихина. Судья Олег Уркаев обязал Надежду Шиловскую снести жилой дом, демонтировать бассейн и ограждение в селе Усть-Курдюм на берегу Волги.

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Установлено, что земельный участок площадью более 3,6 тыс. кв. м госпожа Шиловская оформила в собственность на основании подложных документов. Ранее Кировский райсуд Саратова признал, что ответчица предоставила ложные сведения о наличии на участке жилого дома, но строение по факту отсутствовало. После незаконного оформления участка на нем возвели жилой дом, бассейн и ограждение. В июле 2023 года судья Павел Пименов приговорил Надежду Шиловскую к году лишения свободы и штрафу в 500 тыс. руб. за мошенничество (ст. 159 УК РФ). Незаконно полученный участок вернули в собственность Саратова. Во встречных требованиях — о признании договора аренды действующим и восстановлении записи в ЕГРН — ответчице отказано.

Летом 2025 года администрация Саратова обратилась в суд с иском о сносе особняка, который находился на ранее изъятой в пользу муниципалитета земле. Постройки постановили снести. Решение в законную силу еще не вступило.

Надежда Шиловская недавно проиграла и другой судебный спор — о взыскании 600 млн руб. компенсации за изъятый в собственность государства особняк на ул. Октябрьской, 7. Суд не признал обоснованность заявленных расходов, а налоговая служба представила иную оценку фактических затрат на строительство.

Нина Шевченко