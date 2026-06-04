В Саратовской области создали комиссию по развитию искусственного интеллекта

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин возглавил новую межведомственную комиссию по развитию технологий искусственного интеллекта. Соответствующее постановление регионального правительства было принято 29 мая, а опубликовано 3 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

В состав комиссии, помимо глав министерств, вошли представители IT-компаний и операторов связи («Ростелеком», «Мегафон», «МТС»), а также вузов — СГУ, СГТУ и медицинского университета. Орган будет заниматься адаптацией экономики и госуправления к внедрению ИИ, правовым регулированием и модернизацией образования с использованием новых технологий.

Отдельное внимание комиссия уделит анализу рисков от внедрения нейросетей и координации мер по их нейтрализации. Заседания будут проводиться по мере необходимости, а информационное обеспечение возложено на областное министерство цифрового развития и связи.

Нина Шевченко