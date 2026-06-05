Астраханская область напомнила Wildberries о проекте распределительного центра

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и директор Wildberries Татьяна Ким на ПМЭФ обсудили строительство распределительного центра в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Глава маркетплейса подтвердила заинтересованность в проекте, о котором заявляла еще в 2023 году. Регион предложил два участка в Приволжском районе. Господин Бабушкин пообещал содействие развитию проекта.

Также стороны обсудили участие Астраханской области в федеральной программе «Платформа роста», касающейся поддержки МСП, вывода локальных брендов на маркетплейс. Губернатор заявил о заинтересованности региона в этой инициативе для местных производителей.

Нина Шевченко