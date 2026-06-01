Участник СВО пойдет в Госдуму от Пензенской области

В Пензенской области завершилось предварительное голосование «Единой России» по отбору претендентов на сентябрьские выборы в Госдуму. Голосование проходило с 25 по 31 мая в электронном формате с верификацией через «Госуслуги». Сами выборы состоятся 18–20 сентября этого года.

Фото: pnzreg.ru

По данным сайта ЭПГ, в федеральном списке победил зампред правительства Пензенской области, участник СВО Артем Николаев, набрав боле 32 тыс. голосов. На втором месте — депутат Госдумы Артем Бичаев (около 19,3 тыс. голосов), который проживает в Смоленске, а в 2021 году выдвигался в ГД РФ от Дагестана. Следом идет председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов. За него проголосовали почти 12,8 тыс. человек. Четвертый кандидат, набравший наибольшее количество голосов, — депутат Госдумы Александр Самокутяев (11,9 тыс.).

На Пензенском одномандатном округе № 148 первое место занял депутат Госдумы Дмитрий Каденков (30 тыс. голосов). На Лермонтовском округе № 149 победу одержал депутат Госдумы Игорь Руденский с 32,9 тыс. избирателями.

Нина Шевченко