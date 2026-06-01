Астраханская область подвела итоги праймериз «Единой России» в Госдуму

В Астраханской области завершилось предварительное голосование партии по отбору претендентов на сентябрьские выборы в Госдуму. Голосование проходило с 25 по 31 мая в электронном формате. Всего для участия был зарегистрирован 21 кандидат.

Фото: Астраханская областная дума

Согласно данным сайта предварительного голосования, в федеральной части списка лидирует депутат Госдумы, первый зампред думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль (54,87 тыс. голосов). Вторым идет депутат облдумы Евгений Апостолов (более 19 тыс.), третьим — депутат гордумы Астрахани Николай Шайдин (около 16,6 тыс.). Также в пятерке предприниматель Даниял Абдрахманов (13,92 тыс.) и беспартийный заместитель природоохранного прокурора Зариф Шамшутдинов (9,5 тыс. голосов).

На Астраханском одномандатном округе № 78 первенство досталось нынешнему депутату Госдумы, члену думского комитета по транспорту Ринат Аюпов (51,8 тыс. голосов). Вслед за ним — первый зампред облдумы Виталий Гутман (более 19,6 тыс.), директор Астраханской государственной филармонии Валентина Чернякова (16,4 тыс.), зампред облдумы Олег Петелин (16 тыс.) и главврач наркодиспансера Татьяна Улезко (15,6 тыс.). Окончательные результаты пока обрабатываются.

Нина Шевченко