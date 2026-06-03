В Астрахани число покусанных выше среднего по РФ, несмотря на «собачьи законы»

Уровень обращений жителей Астрахани за медпомощью после укусов собак в регионе в 1,7 раза выше среднего показателя по ЮФО и в 2,5 раза — по России. Несмотря на выделяемое финансирование, ситуация с безнадзорными животными остается напряженной, сообщили в областной думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

По данным регионального Роспотребнадзора, в 2025 году от укусов собак в Астраханской области пострадали 3,4 тыс. человек, в том числе более 1,1 тыс. детей.

По многочисленным обращениям граждан и в рамках парламентского контроля в думе Астраханской области разработали и приняли законы. Они запрещают мешать отлову бездомных животных и вводят штрафы за их кормление в общественных местах.

В конце мая областные депутаты приняли законопроект, вводящий административную ответственность за кормление бродячих собак в определенных местах. За нарушение закона гражданам грозят штрафы от 1 тыс. до 3 тыс. руб., должностным лицам — от 3 тыс. до 5 тыс. руб., юридическим лицам — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Административное наказание предусмотрено и для приютов, если они не будут представлять акты о передаче отловленных животных прежним владельцам. В этой части утверждены санкции в размере от 2 тыс. до 3 тыс. руб. для должностных лиц и от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для юрлиц.

До этого, в конце 2023 года, облдума приняла закон, разрешающий отлавливать собак, помещать их в пункты временного содержания (ПВС) и усыплять агрессивных или тяжело больных особей. А в мае 2025 года в Астрахани и Приволжском районе ввели режим экстраординарной ситуации, который позволяет умерщвлять всех животных через 29 дней после отлова.

Нина Шевченко