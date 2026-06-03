Волгоградская область дала Палласовскому МР 27 млн на борьбу с дефицитом воды

Администрация Волгоградской области направит Палласовскому району 26,7 млн руб. из резервного фонда. Соответствующее постановление опубликовано 2 июня. Деньги пойдут на пополнение источников водоснабжения, которые зависят от оросительно-обводнительной системы и нуждаются в регулярной подкачке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Окорокова Фото: Марина Окорокова

Деньги получит бюджет района. Распоряжаться ими будет областной комитет ЖКХ. Средства выделяются на основании заявки района, а их целевое использование закреплено специальным соглашением. Потратить их на что-то другое запрещено.

По итогу в водные источники должны закачать 2,64 млн куб. м воды. Отчитаться нужно не позднее 31 декабря этого года. Если деньги останутся неиспользованными или образуется экономия от закупок, их придется вернуть в областной бюджет.

Нина Шевченко