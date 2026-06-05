Директор саратовского МБУ «Садово-Парковое» уволен после мэрской проверки
Мэрия Саратова уволила директора МБУ «Садово-Парковое» Евгения Савкина по итогам служебной проверки. Об этом сообщила пресс-служба администрации.
Фото: t.me / molchanov_ia
Поводом послужила проверка замглавы города Артема Прохорова, проведенная по поручению мэра Игоря Молчанова. В ходе нее зафиксирована «неудовлетворительная организация работ» на общественных пространствах.
Объявлены выговоры заместителям глав районов по благоустройству — Октябрьского, Волжского и Заводского — за ненадлежащий контроль за содержанием парков и скверов, дополнили в администрации. В мэрии пообещали усилить контроль за содержанием городской среды.
Евгений Савкин проработал в должности директора МБУ с декабря 2024 года. В ЕГРЮЛ он еще числится на посту руководителя учреждения.