Директор саратовского МБУ «Садово-Парковое» уволен после мэрской проверки

Мэрия Саратова уволила директора МБУ «Садово-Парковое» Евгения Савкина по итогам служебной проверки. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / molchanov_ia Фото: t.me / molchanov_ia

Поводом послужила проверка замглавы города Артема Прохорова, проведенная по поручению мэра Игоря Молчанова. В ходе нее зафиксирована «неудовлетворительная организация работ» на общественных пространствах.

Объявлены выговоры заместителям глав районов по благоустройству — Октябрьского, Волжского и Заводского — за ненадлежащий контроль за содержанием парков и скверов, дополнили в администрации. В мэрии пообещали усилить контроль за содержанием городской среды.

Евгений Савкин проработал в должности директора МБУ с декабря 2024 года. В ЕГРЮЛ он еще числится на посту руководителя учреждения.

Нина Шевченко