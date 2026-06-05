Готовый нефтеперерабатывающий бизнес продают под Саратовом за 120 млн рублей

Действующий мини-НПЗ в Татищевском районе Саратовской области выставлен на продажу за 120 млн руб. Соответствующее объявление на «Авито» выложила «Коллегия Бизнеса».

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Предприятие, запущенное в 2013 году, работает на полном цикле и располагает всеми необходимыми разрешительными документами, отмечается в объявлении.

Форма собственности — ЗАО, имеется действующая лицензия на переработку нефтепродуктов. Производственная мощность комплекса позволяет перерабатывать до 15 тыс. тонн сырья в месяц. Сырьевая база в регионе превышает 100 тыс. тонн нефти, что, как утверждает продавец, резко сокращает транспортные расходы.

В собственности завода находится земельный участок площадью 2 га, еще 1,5 га — в аренде. Инфраструктура включает сливо-наливную железнодорожную эстакаду, железнодорожный тупик, емкостной парк объемом 2,5 тыс. куб. м, а также две трансформаторные подстанции по 400 кВА каждая. Производственное оборудование оформлено в собственность и готово к эксплуатации.

Предприятие выпускает прямогонный бензин, дизельное топливо, керосин и мазут М-40. В объявлении также указывается возможность модернизации завода под другие виды нефтепродуктов.

Расстояние от НПЗ до Самары — 450 км, до Казани — 700 км, до Москвы — 800 км.

Окончательная цена может быть снижена при торге,указывает продавец.

Нина Шевченко