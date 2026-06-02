Аренда общего режима

Прокуратура запросила сроки для обвиняемого в растрате экс-руководителя АО «КБПА» Максима Шихалова и его первого заместителя Владимира Пожарова, которому вменяют растрату и мошенничество. На двоих им запросили 17 лет колонии общего режима. Каждого просят оштрафовать на 900 тыс. руб. и лишить права занимать руководящие должности в организациях на 2,5 года. Потерпевшие не верят в виновность подсудимых. Адвокат заявляет, что обвинение построено на предположениях, а не реальных доказательствах, и приводит множество аргументов. Выступление Максима Шихалова в прениях и последнее слово ожидаются 4 июня.

Максим Шихалов возглавлял саратовский минпром с ноября 2015 по июль 2017 гг

Фото: Садет Гашумова, Коммерсантъ

Экс-гендиректору АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» Максиму Шихалову и его первому заместителю Владимиру Пожарову гособвинение запросило сроки. Господина Шихалова обвиняют в двух эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), его первого зама — в растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они в 2021 году способствовали заключению договора на аренду дизель-генераторной установки (ДГУ), что якобы нанесло ущерб предприятию в 4 млн руб. Владимир Пожаров также якобы получал премии сотрудников. Еще один эпизод вменяемой Максиму Шихалову растраты связан с арендой автомобиля на предприятие за 2,9 млн руб. Оба вину не признают.

Старший помощник прокурора Кировского района Елизавета Иванова, выступая на заседании в Кировском райсуде 1 июня, попросила суд приговорить Максима Шихалова к восьми годам колонии общего режима, Владимира Пожарова — к девяти годам колонии общего режима. Обоих, считает прокуратура, следует оштрафовать на 900 тыс. руб. и на 2,5 года запретить занимать должности, связанные с управленческими функциями в коммерческих организациях.

Также в прениях выступили потерпевшие. Двое из четырех критично отнеслись к выводам прокуратуры о виновности подсудимых. Начальник правового отдела КБПА Тимофей Юркин, выступая от лица предприятия, заявил, что проверки на заводе не установили ущерб в действиях подсудимых. По его словам, договор на аренду генератора заключался в интересах предприятия и в части исполнения гособоронзаказа — бесперебойная подача электроэнергии способствовала выполнению работы в срок.

Также господин Юркин раскритиковал позицию прокуратуры по предъявлению гражданского иска на 7 млн руб. в интересах государства, отметив, что Российская Федерация не выступает здесь в качестве потерпевшего. Само КБПА гражданский иск не подавало.

«За годы работы Максима Львовича и Владимира Александровича работа выполнялась качественно, без претензий. Просим данное обстоятельство учесть при вынесении решения»,— подчеркнул Тимофей Юркин.

Еще один потерпевший, замгендиректора КБПА по качеству и сертификации Алексей Савин, фигурирующий в эпизоде, связанном с премиями, якобы передаваемыми сотрудниками Владимиру Пожарову, отметил, что не отказывается от своих показаний, но злого умысла в действиях первого зама не видит.

После выступлений потерпевших слово взяла Татьяна Шилова, адвокат Максима Шихалова. Она попросила оправдать ее подзащитного, ссылаясь на отсутствие доказательств, неясность обвинения, построенного на предположениях, и множество ошибок в уголовном деле. По эпизоду с арендой автомобиля адвокат заявила, что сделка носила характер гражданско-правового договора и Mercedes действительно использовался для командировок руководства. Как ранее сообщалось, всего за год на машине по России откатали 51 тыс. км. Умысла на растрату средств предприятия ее подзащитный не имел, с арендодателем он знаком ранее не был, что также подтверждали свидетели.

Непонятна для стороны защиты и позиция обвинения в части причиненного ущерба. Татьяна Шилова заявила, что «в обвинении отсутствует не только конкретика, но и кто по делу является потерпевшим». Как стало известно ранее, экс-руководитель КБПА Владимир Чернышкин, указанный единственным потерпевшим из 319 акционеров, на момент сдачи иномарки в аренду не входил в число акционеров. В то время его осудили за растрату 439 млн руб. на предприятии и приговорили к реальному сроку.

К тому же в обвинении его фамилия полностью отсутствует, а само заявление он написал лишь спустя три недели от даты возбуждения уголовного дела, что, по словам адвоката, также противоречит законодательству. Причем на одном из заседаний Владимир Чернышкин признался в неприязненных отношениях к Максиму Шихалову, с которым лично не знаком. Участники процесса связывают это с тем, что именно после прихода господина Шихалова на предприятие и подачи апелляции условный срок господину Чернышкину заменили реальным.

Помощник прокурора на заседании 1 июня заявила со слов Владимира Чернышкина, что он фактически владел 49% акций КБПА, а из-за аренды автомобиля получил меньше дивидендов. На основании чего сделан вывод о практически контрольном пакете акций у него — неизвестно. Ранее на заседании потерпевший сообщал, что часть акций принадлежит его жене, а часть — доверенному лицу. Но кому именно — он не стал раскрывать. При этом сам спорный автомобиль господин Чернышкин никогда не видел, а с заявлением спустя столько лет обратился только потому, что его вызвала следователь.

Выплачивались ли вообще в 2017-2018 годах акционеру дивиденды и в каком размере, на суде так и не выяснили. Максиму Шихалову вменяют полную сумму, уплаченную за аренду. Из дела также неизвестно, относятся ли платежи за аренду к расчетам прибыли акционерного общества и была ли вообще эта прибыль в те годы. Все эти данные следствие опустило. «Математическое сложение размера оплаченных арендных платежей за автомобиль не может свидетельствовать о причиненном ущербе»,— сообщила Татьяна Шилова.

По делу проведена оценочная экспертиза вместо финансово-экономической. Проводил ее эксперт Виталий Чернов, не имеющий, по словам стороны защиты, необходимой квалификации. Исследование он составил на основе договора купли-продажи автомобиля за 2017 год, а не арендных документов, хотя после первоначальной продажи машина сменила ряд владельцев. Автомобиль, сейчас арестованный у нового хозяина, эксперт никогда вживую не видел. Его прокуратура попросила в прениях конфисковать в счет государства.

По эпизоду с арендой ДГУ, где фигуранты, используя служебное положение, якобы растратили 4 млн руб. средств КБПА, арендовав генератор, в котором, по версии следствия, не было нужды, госпожа Шилова заявила следующее: ДГУ была необходима предприятию, чтобы избежать простоев, оцениваемых в 12-15 млн руб. ежедневно. Договору, заключенному в августе 2021 года, предшествовал аукцион, проведенный на площадке «Ростеха». Состоявшиеся до возбуждения уголовного дела проверки, в том числе на уровне московского офиса госкорпорации, нарушений не выявили. Не ясна и роль Максима Шихалова здесь: отношения к закупочной комиссии он не имел, так как не входил туда, и подписи ни под одним из документов не ставил.

В 2017 году, когда была арендована иномарка, и в 2021-м АО «КБПА» не являлось организацией с прямым государственным участием в уставном капитале, акционерами на тот период времени являлись физические и юридические лица.

Изначально Максиму Шихалову и Владимиру Пожарову вообще вменяли ущерб от аренды ДГУ в 19 млн руб. Это, как оказалось, справка о средней цене, подготовленная закупочной комиссией, тогда как на самом деле генератор взяли в аренду на пять лет за 12 млн руб., а успели выплатить только 4 млн руб., пока через полтора года работы установка не сгорела. Больше платежей не было. Факт работы оборудования и необходимость в нем подтверждали на суде свидетели: бывший главный безопасник предприятия Сергей Плеханов и депутат Саратовской гордумы, гендиректор СЭСК, с которым КБПА как раз и заключило договор аренды, Андрей Аксенов; член комиссии по обеспечению безопасности электроэнергии при правительстве Саратовской области Виталий Игнатов, который и предложил еще в 2019 году установить генератор, так как при развитии предприятия электросети перестали справляться с нагрузкой, а присоединиться к «Россетям» оказалось слишком дорого — около 40 млн руб.; и другие выступающие на суде.

Из переписки КБПА и завода имени Серго Орджоникидзе также следует, что завод не мог увеличить мощность подаваемой электроэнергии на КБПА.

Ранее другие свидетели на заседаниях отрицали участие Максима Шихалова в закупке ДГУ. Начальник финансового отдела Инна Степанова заявила, что вменяемые 4 млн руб. следует считать не ущербом, как предполагает следствие, а расходом, ведь установка действительно работала и за нее выплачивалась аренда. Показания свидетелей, по словам стороны защиты, свидетельствуют, что похитить уплаченные за ДГУ платежи подсудимые не могли и не пытались. Аренда была обусловлена проблемами с подачей электроэнергии на завод.

Суд отложил заседание до 4 июня. В четверг должны выступить в прениях подсудимые и сторона защиты Владимира Пожарова.

Господина Шихалова задержали в конце марта 2025 года. Под стражей он находится уже больше 14 месяцев. Изначально обвинение несколько месяцев строилось по ст. 285.4, ч. 1 (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). Уголовное дело в итоге прекратили за отсутствием состава преступления, но из СИЗО не выпустили. В декабре 2025 года суд продлил арест на шесть месяцев, несмотря на заявления защиты о плохом здоровье обвиняемого и наличии у него на иждивении семилетней дочери. 9 июня срок содержания под стражей истекает, к этой дате суд намерен огласить решение по делу.

Ольга Симонова