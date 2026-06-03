Субвенций на предотвращение истощения водоемов в Астраханской области не хватает

Федеральных субвенций на водохозяйственные мероприятия недостаточно для предотвращения истощения водоемов в Астраханской области. Об этом сообщили в облдуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

«Действующее законодательство не предусматривает расходование средств субвенций на такие мероприятия, как закачка воды для предотвращения истощения водоемов», — отметили в региональном парламенте.

По итогам парламентского контроля за 2025 год астраханские депутаты подготовили обращение в правительство РФ с предложением включить такие мероприятия в состав мер по охране поверхностных водных объектов. Отчет о результатах мониторинга исполнения регионального законодательства направлен в Минюст РФ.

В 2024 году по инициативе губернатора Игоря Бабушкина был принят региональный закон с дополнительным финансированием 76,9 млн руб. на подкачку западных подстепных ильменей.

Нина Шевченко