Субвенций на предотвращение истощения водоемов в Астраханской области не хватает
Федеральных субвенций на водохозяйственные мероприятия недостаточно для предотвращения истощения водоемов в Астраханской области. Об этом сообщили в облдуме.
Фото: Нина Шевченко
«Действующее законодательство не предусматривает расходование средств субвенций на такие мероприятия, как закачка воды для предотвращения истощения водоемов», — отметили в региональном парламенте.
По итогам парламентского контроля за 2025 год астраханские депутаты подготовили обращение в правительство РФ с предложением включить такие мероприятия в состав мер по охране поверхностных водных объектов. Отчет о результатах мониторинга исполнения регионального законодательства направлен в Минюст РФ.
В 2024 году по инициативе губернатора Игоря Бабушкина был принят региональный закон с дополнительным финансированием 76,9 млн руб. на подкачку западных подстепных ильменей.