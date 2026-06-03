«Валдаями» по воде писано

Нижне-Волжское бассейновое водное управление (БВУ) Росводресурсов оспаривает отмену торгов на участок акватории в Балакове в районе старой пристани, где планируется развитие речных пассажирских перевозок. Спорный участок в марте 2025 года выиграл предприниматель из Вольска, когда уже активно благоустраивали причал для «Валдаев». ИП требовал администрацию Балаковского района снести причал с арендуемой территории. Однако чиновники обратились в суд, и торги были признаны недействительными. Запланированная на 8 мая навигация скоростных речных судов так и не началась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Договор с победителем торгов заключили, когда причал уже обустраивали

Фото: Telegram-канал Сергея Барулина Договор с победителем торгов заключили, когда причал уже обустраивали

Фото: Telegram-канал Сергея Барулина

Нижне-Волжское бассейновое водное управление (БВУ) Росводресурсов 2 июня оспаривает отмену торгов на участок акватории Волги в Балакове. Жалоба на решение Арбитражного суда Саратовской области подана 2 июня.

С января по февраль прошлого года Росводресурсы проводили аукцион на право водопользования участком акватории Волгоградского водохранилища на 1127 км от устья Волги. Площадь участка составляет 0,000959 кв. км. Он предназначался для строительства в районе остановки «Старая пристань» на ул. Дорожной в Балакове. Согласно условиям договора, аренда предоставлялась на 20 лет — до 2045 года. Начальная цена торгов составляла 14,15 тыс. руб. Вид водопользования — совместный, указано на ГИС «Торги».

В торгах участвовали МКУ Балакова «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» (УДХБ), саратовское ООО «Аквадез», балаковское ООО «Стройинвест» и индивидуальный предприниматель из Вольска Андраник Кртян. УДХБ предложило более 1,9 млн руб., а господин Кртян — чуть больше 2 млн руб. С последним 20 марта прошлого года и был заключен договор.

Причем управление признало поражение, но в комментарии отметило, что есть и иные правовые механизмы для размещения причала в районе старой пристани.

С ноября 2024 года по апрель 2025-го УДХБ заключило несколько контрактов, связанных с обустройством причала для «Валдаев»: на поставку комплектующих, благоустройство территории, установку малых архитектурных форм и уличного туалета, прокладку подходов к причалу и освещение. Общая стоимость заключенных контрактов составила порядка 16 млн руб. Часть из них была исполнена, часть — расторгнута.

Возрождением речного транспорта в регионе решили заняться по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина, — губернатор Саратовской области Роман Бусаргин официально объявил о начале соответствующей работы 18 октября 2023 года. Саратовские депутаты также заявляли, что для запуска речных пассажирских перевозок нужна инфраструктура. В ноябре 2024 года господин Володин сообщил, что региону выделили 415 млн руб. на приобретение пяти судов «Валдай». На данный момент в регион уже прибыли три судна, четвертый «Валдай» («Политрук Клочков») спустили на воду в Нижнем Новгороде в конце апреля.

После того, как причал был готов, арендатор территории Андраник Кртян потребовал его снести в течение месяца и направил соответствующее письмо главе Балаковского района Сергею Барулину, сообщило 1 июля прошлого года издание ProBalakovo. В тот же день господин Барулин разместил в своем Telegram-канале пост о том, что районная администрация добивалась признания торгов, в которых победил предприниматель, недействительными. «Была подана жалоба в УФАС с просьбой отменить результаты торгов. Антимонопольная служба отказала в этом. В настоящее время Администрацией данное решение обжалуется», — написал Сергей Барулин.

Чиновник также отметил, что подано обращение в природоохранную прокуратуру. Глава района настаивал, что причал установили в рамках заключенного соглашения на договорных условиях, и администрация будет отстаивать право на использование водных ресурсов с учетом интереса жителей и гостей города.

Уже 3 июля комитет о распоряжению муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации Балаковского района подал иск в Арбитражный суд Саратовской области об отмене торгов. 30 апреля 2026 года суд признал аукцион на право заключения договора водопользования недействительным.

Основанием для такого решения в том числе послужила экспертиза, которую провели еще 4 апреля 2025 года по заказу администрации. Согласно результатам, выставленный на торги участок расположен не в акватории Волгоградского водохранилища, а на материковой части суши в береговой полосе общего пользования. Это исключает возможность использования данной территории как водного объекта, указано в заключении.

Береговая полоса не является составной частью поверхностного водного объекта. Земли в береговой полосе не относятся к землям водного фонда. Комитет является уполномоченным органом по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, указал суд в решении.

В определении отмечается, что Водный кодекс РФ допускает предоставление водного объекта для строительства гидротехнических сооружений без проведения торгов. Ответчик — Нижне-Волжское БВУ — эту норму не применил.

Арбитражный суд Саратовской области отклонил доводы БВУ о том, что комитет должен был предварительно обратиться в Росводресурсы с заявлением об уточнении береговой линии. Отсутствие такого обращения не лишает заинтересованное лицо права на судебную защиту, указано в решении. Апелляционная жалоба БВУ еще не принята к рассмотрению.

В апреле этого года губернатор Роман Бусаргин сообщал, что скоростные речные суда проекта «Валдай 45Р» приступят к перевозкам пассажиров в Саратовской области 8 мая. Однако из-за сезонного подъема уровня воды в Волге старт навигации перенесли на неустановленный срок. По состоянию на 3 июня навигация все еще не начата, сообщило ИА «Волна». В 2025 году навигация стартовала 8 мая. На линию вышли два судна: «Юрий Гагарин», «Петр Столыпин». Еще один «Валдай» — «Генерал Панфилов» — доставили в регион в декабре прошлого года.

Нина Шевченко