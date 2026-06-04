Еще двое участников финансовой пирамиды на 68 млн в Волгограде ожидают суда

Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение в отношении организатора и участницы преступной группы, действовавшей под видом кредитного потребительского кооператива «Пенсионная Сберкасса». Фигурантам инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело направлено в Кировский районный суд, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По данным суда, 28 мая в суд поступило дело Алибека Ахвердиева (был председателем правления КПК с 2013-го по 2020 год) и Илахи Ахвердиевой.

КПК «Пенсионная Сберкасса» ликвидирован в январе 2025 года. Кооператив просуществовал почти 12 лет. Алибек Ахвердиев в прошлом руководил КПКГ Региональная заемно-сберегательная касса «Интеллект» (ликвидирован в 2011 году). Ему также принадлежало 33% доли в ныне недействующем ООО «Интеллект Микрофинанс» и 3% в ООО «Шансон» (организация закрыта).

По версии следствия, с ноября 2015 года по октябрь 2022-го фигуранты привлекали деньги граждан под обещание высоких процентов. Выплаты первым пайщикам осуществлялись за счет новых вкладчиков — организация работала по принципу финансовой пирамиды. В итоге 77 человек лишились более 68 млн руб., не получив ни обещанных процентов, ни возврата вложенных средств.

В 2024 году директор этого же кооператива Руслан Алиев уже был приговорен к трем годам лишения свободы. Поскольку он возместил пострадавшим лишь 800 тыс. руб., суд арестовал его имущество — квартиру, автомобиль и земельные участки — на общую сумму около 13 млн руб.

Нина Шевченко