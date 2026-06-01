Еще порядка 100 га в Астраханской области превращаются в пустыню

В Астраханской области обнаружили почти 100 га земли с признаками опустынивания. С начала года специалисты лаборатории Астраханского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» нашли 21 случай сильного снижения плодородия почв. В земле упало содержание органических веществ, подвижного фосфора и обменного калия.

Нарушенная земля лежит в границах трех участков сельхозназначения в Харабалинском районе. Общая площадь этих участков составляет 99 гектаров. По словам эксперта Галины Баевой, на такой земле деградация почвенного покрова может дойти до полного уничтожения. Это и есть опустынивание: здесь земля умирает, а могла бы родить урожай.

Чтобы остановить процесс, нужно провести рекультивационные фитомелиоративные работы — восстановить растительный и почвенный слой. Тогда участки снова введут в сельскохозяйственный оборот.

