Детские сады в Саратове, Энгельсе и Балакове станут бесплатными с 1 сентября

Посещение детских садов в Саратове, Энгельсе и Балаково станет бесплатным с 1 сентября этого года. Об этом сообщил канал «Володин Саратов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Шевченко Фото: Нина Шевченко

Бесплатное посещение вводится для 49 тыс. детей в 257 учреждениях. Сейчас бесплатное посещение действует для 30,5 тыс. детей и 676 садов в сельских и районных территориях.

Средства выделены в рамках благотворительного проекта на период с сентября по январь. В октябре при обсуждении федерального бюджета планируется закрепить решение системно. С января 2026 года родители в населенных пунктах до 100 тыс. человек за детские сады не платят.

Мэр Саратова Игорь Молчанов заявил, что муниципалитет приступил к подготовке системы дошкольного образования. Бесплатное посещение не повлияет на уровень образования и условия пребывания детей.

Нина Шевченко