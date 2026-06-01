От Саратовской области в Госдуму пойдут действующий спикер Володин и его зам

Партия «Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования в Саратовской области. Сама процедура проходила с 25 по 31 мая на сайте pg.er.ru. По итогам этого голосования будет сформирован список кандидатов на выборы в Государственную Думу IX созыва. Они пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

Фото: Telegram-канал «Володин Саратов»

В федеральном списке первое место занял действующий спикер Госдумы Вячеслав Володин с результатом почти 179,5 тыс. голосов. Второе место досталось его заместителю, экс-омбудсмену Анне Кузнецовой, за которую проголосовали без малого 70 тыс. человек. Третье место занял также действующий депутат Госдумы, промышленник Глеб Хор, с результатом в 30 тыс. голосов. Четвертое место получил депутат Саратовской областной думы Сергей Гладков, набравший 56 тыс. голосов.

В 164-м одномандатном округе победил Вячеслав Володин, набрав 48,4 тыс. голосов. В округе 165 лидером стала действующий депутат Саратовской областной думы Антонина Галяшкина с 26,5 тыс. голосов. В округе 166 лучшим оказался депутат Госдумы Николай Панков, получивший 34,4 тыс. голосов. В округе 167 первое место занял также побывавший на СВО депутат регионального парламента Александр Янклович с результатом 26 тыс. голосов.

Никита Маркелов