Главные новости за 4 – 8 мая. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

В Саратове задержан экс-министр сельского хозяйства Иван Бабошкин. Его отправили под домашний арест.

На суде по делу экс-гендиректора КБПА выступили следователь и участник СВО.

Поголовье скота в Саратовской области сократилось почти на 8%.

Запрет на регистрацию сделок с Сенным рынком в Саратове устоял в апелляции.

Поезда из Саратова будут приходить в Москву на два часа быстрее.

Выручка «Балаковорезинотехники» рухнула на треть из-за кризиса у АвтоВАЗа.

Из-за высокой воды на Волге в Саратовской области перенесли открытие навигации.

В Балакове введен режим повышенной готовности из-за аварии на коллекторе. Ранее авария на коллекторе произошла и в Энгельсе.

Саратовские чиновники заработали с начала года 641 млн руб.

Саратовский губернатор обновил состав Совета по стратегическому развитию. Также глава региона снова сократил штаты ведомств правительства.

Реконструкцию Дома офицеров в Энгельсе требуют закончить до конца 2026 года.

Волгоградская область

Прокуратура утроила взыскание незаконного дохода с волгоградского экс-депутата Станислава Короткова. Ведомство запросило 165 млн руб. вместо 44 млн.

Депутат Плотников не пойдет в Госдуму от Волгоградской области в 2026 году.

В Волгоградской области еще один хутор закрыли на карантин по бруцеллезу.

На препятствия для волгоградских спортсменов потратят 39 млн руб.

Фурам запретят транзит по дорогам Волгоградской области в жару.

В Волгоградской области с сентября 2026 года начнут работать передвижные аптеки.

Пензенская область

Первый приговор по статье о реабилитации нацизма вынесен в Пензенской области.

Цены выросли в Пензенской области за март на 1%.

Саратовец получил 6,5 лет колонии за ДТП под Пензой с шестью погибшими.

Пензенской области спишут 2,4 млрд руб. бюджетного долга.

Астраханская область

Из-за ограничений полетов РЖД запустили дополнительные поезда из Астрахани и Волгограда. Аэропорты уже возобновили работу, несмотря на раннее заявление о том, что в штатный режим авиагавани вернутся не раньше 12 мая из-за падения БПЛА на здание «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону.

Астраханских туристок нашли живыми в Карачаево-Черкесии.

СК раскрыл детали обвинения против столичного адвоката экс-мэра Астрахани Александра Карабанова.

Свалка под Астраханью обошлась администрации района в 51,6 млн руб.

Задержанный в Астрахани екатеринбуржец получил 25 лет колонии за подготовку теракта.

Нина Шевченко