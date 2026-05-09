Главные новости за 4 – 8 мая. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань
Саратовская область
В Саратове задержан экс-министр сельского хозяйства Иван Бабошкин. Его отправили под домашний арест.
На суде по делу экс-гендиректора КБПА выступили следователь и участник СВО.
Поголовье скота в Саратовской области сократилось почти на 8%.
Запрет на регистрацию сделок с Сенным рынком в Саратове устоял в апелляции.
Поезда из Саратова будут приходить в Москву на два часа быстрее.
Выручка «Балаковорезинотехники» рухнула на треть из-за кризиса у АвтоВАЗа.
Из-за высокой воды на Волге в Саратовской области перенесли открытие навигации.
В Балакове введен режим повышенной готовности из-за аварии на коллекторе. Ранее авария на коллекторе произошла и в Энгельсе.
Саратовские чиновники заработали с начала года 641 млн руб.
Саратовский губернатор обновил состав Совета по стратегическому развитию. Также глава региона снова сократил штаты ведомств правительства.
Реконструкцию Дома офицеров в Энгельсе требуют закончить до конца 2026 года.
Волгоградская область
Прокуратура утроила взыскание незаконного дохода с волгоградского экс-депутата Станислава Короткова. Ведомство запросило 165 млн руб. вместо 44 млн.
Депутат Плотников не пойдет в Госдуму от Волгоградской области в 2026 году.
В Волгоградской области еще один хутор закрыли на карантин по бруцеллезу.
На препятствия для волгоградских спортсменов потратят 39 млн руб.
Фурам запретят транзит по дорогам Волгоградской области в жару.
В Волгоградской области с сентября 2026 года начнут работать передвижные аптеки.
Пензенская область
Первый приговор по статье о реабилитации нацизма вынесен в Пензенской области.
Цены выросли в Пензенской области за март на 1%.
Саратовец получил 6,5 лет колонии за ДТП под Пензой с шестью погибшими.
Пензенской области спишут 2,4 млрд руб. бюджетного долга.
Астраханская область
Из-за ограничений полетов РЖД запустили дополнительные поезда из Астрахани и Волгограда. Аэропорты уже возобновили работу, несмотря на раннее заявление о том, что в штатный режим авиагавани вернутся не раньше 12 мая из-за падения БПЛА на здание «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону.
Астраханских туристок нашли живыми в Карачаево-Черкесии.
СК раскрыл детали обвинения против столичного адвоката экс-мэра Астрахани Александра Карабанова.
Свалка под Астраханью обошлась администрации района в 51,6 млн руб.
Задержанный в Астрахани екатеринбуржец получил 25 лет колонии за подготовку теракта.