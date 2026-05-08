Среди санкций не спрятаться

В Кировском районном суде Саратова допросили руководителя следственного отдела Сергея Либермана и участника спецоперации по делу обвиняемых в мошенничестве и растрате экс-гендиректора КБПА Максима Шихалова и его зама Владимира Пожарова. Господин Либерман назвал технической ошибкой свои подписи в документах дела за период, когда он еще не работал в отделе. Командир роты сообщил о помощи подсудимых фронту на сумму около 2,5 млн руб. Максим Шихалов не признает вину в растрате и заявиляет, что, вопреки заявлениям следствия, не мог скрыться за границу из-за секретности и санкций ЕС.

Максим Шихалов возглавил АО «КБПА» в апреле 2017 года

В Кировском районном суде Саратова продолжились слушания по делу экс-гендиректора АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» Максима Шихалова и его первого заместителя Владимира Пожарова. На заседании 7 мая допросили двух свидетелей — руководителя следственного отдела по Кировскому району Саратова областного СУ СКР Сергея Либермана и участника спецоперации, командира роты Александра Харламова.

Господина Шихалова обвиняют в двух эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), его первого зама — в растрате и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, они в 2021 году способствовали заключению договора на аренду дизель-генераторной установки (ДГУ), что якобы нанесло ущерб предприятию. Еще один эпизод вменяемой растраты связан с арендой автомобиля на предприятие. Владимира Пожарова также обвиняют в получении премий сотрудников. Оба вину не признают.

Процесс ведет судья Дмитрий Кочетков, сторону гособвинения представляет помощник прокурора Кировского района Елизавета Иванова, защищает Шихалова Татьяна Шилова, Пожарова — Антон Тимофеев.

Адвокат Шихалова Татьяна Шилова задала ряд вопросов Сергею Либерману, в том числе связанных с датами в документах. Например, как он мог в августе 2024 года подписать постановление о продлении срока доследственной проверки, если он в этот период не работал в Кировском следственном отделе. Трудоустроился туда он только в марте 2025 года. Господин Либерман назвал несоответствие технической ошибкой.

К материалам уголовного дела также была приобщена экспертиза, в которой установлено, что подписи двоих следователей, включая Сергея Либермана, выполнены не ими. Данный факт, по утверждению защитников, свидетельствует о том, что первое уголовное дело, с которым впоследствии были соединены все остальные уголовные дела, возбуждено незаконно.

На ряд других вопросов господин Либерман ответил, что не помнит обстоятельств, либо что все следственные действия выполнялись по закону.

На одном из предыдущих заседаний выступала следователь по особо важным делам СУ СКР по Саратовской области Этери Ковыга, она также не смогла аргументировать несоответствия в подписанных ей документах ничем иным, как технической ошибкой. Например, один из потерпевших, Тимофей Юркин, «подписывал» документы в Следственном комитете в Саратове 7 ноября 2025 года, хотя на самом деле в этот день был в Москве.

После допроса Сергея Либермана со стороны защиты слово взял Максим Шихалов. Он затронул тему своего задержания 21 марта 2025 года. В тот день в Москве, когда его согласовали на пост руководителя пермского завода «ПМ-Редуктор», правоохранители без повестки и звонка задержали подсудимого и на автомобиле доставили к следователю в Саратов, где продержали дольше положенных 48 часов.

Сергей Либерман на это ответил, что оперативное задержание проводилось в связи с рапортом сотрудника ФСБ о намерении Максима Шихалова скрыться в странах Евросоюза и скоропостижным отъездом из Саратова в Москву. Это вызвало смех среди слушателей на процессе. Подсудимый опроверг предположения господина Либермана: в Москву он уехал не скоропостижно, а был там две недели и не скрывался, уехать в Европу экс-промышленник не мог в связи с запретом из-за работы на гособоронпредприятии, к тому же загранпаспорт у него лежал в КБПА и был изъят впоследствии следователями.

«Я имею секретность, на меня наложены санкции ЕС, как на руководителя предприятия, то есть я физически не мог покинуть Россию. Я год нахожусь в тюрьме благодаря этому человеку»,— сказал господин Шихалов, указывая на Сергея Либермана.

Второй свидетель Александр Харламов сообщил о помощи фронту со стороны КБПА, когда там работали подсудимые, на сумму около 2,5 млн руб. На средства предприятия куплены бронежилеты для бойцов, различная техника, противодроновые ружья, УАЗ «буханка». Служащий на СВО уже четыре года командир положительно охарактеризовал подсудимых. «Они спасают жизни. Мы до сих пор это используем. Люди еще хотят, я недавно был у руководства [КБПА — Ъ], разговаривал, но там навстречу не пошли»,— отметил свидетель.

На одном из прошлых заседаний в качестве свидетеля был допрошен Виталий Игнатов, владелец ООО «Элтрейт», занимающегося транзитом электроэнергии и являющегося членом комиссии по обеспечению безопасности электроэнергии при правительстве Саратовской области. Как сообщает сторона защиты, свидетель подтвердил, что КБПА нуждалось в резервном источнике питания. К нему обратились за анализом ситуации, и он в 2019 году предложил установить генератор.

«Ситуация у них осложнилась, когда завод имени Серго Орджоникидзе отказал им в поставке по второй категории электроэнергии. Максим Шихалов лично инициировал совещание с Орджоникидзе. Пытались убедить их выполнять свои обязанности по поставке электроэнергии, но получили отказ. Из второй категории предприятие перешло в третью. С тех пор КБПА развивалось, была построена котельная. Питающая линия от подстанции была загружена, происходили аварии с внезапными отключениями»,— сообщил Виталий Игнатов.

По его словам, Максим Шихалов — специалист экстра-класса, который неоднократно предпринимал попытки присоединения к другой электросети. Велись переговоры с «Россетями», но цена оказалась неприподъемной — около 40 млн руб. Стоит отметить, что КБПА до сих пор не урегулировало вопрос с постоянным электроснабжением.

Ранее другие свидетели на заседаниях отрицали участие Максима Шихалова в закупке ДГУ. Начальник финансового отдела Инна Степанова заявила, что вменяемые подсудимым 4 млн руб. следует считать не ущербом, как предполагает следствие, а расходом, ведь установка действительно работала и за нее выплачивалась аренда.

Господин Шихалов находится под арестом почти 14 месяцев, последний раз ему продлили срок в СИЗО в декабре 2025 года сразу на полгода. Это несмотря на хронические заболевания, препятствующие нахождению в СИЗО, и необходимость проведения операции.

Ольга Симонова