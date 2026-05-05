Саратовские чиновники заработали с начала года 641 миллион рублей
Власти Саратовской области поделились некоторыми статистическими данными за I квартал 2026 года. Документы разместили на официальном публикаторе.
Отдельно раскрыли информацию о количестве госслужащих. На 1 апреля 2026 года в регионе насчитывалось 2,473 тыс. человека. Указанное количество чиновников суммарно получило с начала года 641,92 млн руб.
Также привели статистику по работникам областных учреждений, подведомственных кабмину. Всего их насчитывалось месяц назад 80,784 тыс. человека. За январь–апрель указанные сотрудники получили 13,43 млрд руб.