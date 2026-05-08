Поголовье скота в Саратовской области сократилось почти на 8%

В Саратовской области зафиксировано снижение поголовья большинства видов скота по итогам первого квартала 2026 года. Согласно данным Саратовстата, к концу марта численность крупного рогатого скота составила 350 тыс. голов, что на 7,9% меньше показателей аналогичного периода 2025 года.

В Саратовской области зафиксировано снижение численности почти всех видов скота

В структуре общего поголовья хозяйства населения содержат 62,1% КРС, 39,3% свиней и 73,4% овец и коз. В сельскохозяйственных организациях без учета личных подворий сокращение составило 4,8% по крупному рогатому скоту, 2,3% по коровам и 19% по овцам и козам. Единственным видом, показавшим рост, стали свиньи (+2,5%).

Объемы производства продукции животноводства за три месяца 2026 года составили 26,8 тыс. тонн скота и птицы на убой, 118,4 тыс. тонн молока и 291,2 млн штук яиц. При этом поголовье птицы сократилось на 9,2% и составило 6,7 млн голов, а овец и коз — на 6% до 437,8 тыс. голов.

Несмотря на общее снижение численности животных, продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях выросла. Средний надой на одну корову молочного стада за январь-март 2026 года достиг 2,5 тыс. кг, что превышает показатель прошлого года (2,2 тыс. кг).

Саратовстат опубликовал данные о динамике поголовья, указав, что коров осталось 156,8 тыс. голов (на 6,9% меньше), а свиней — 247,9 тыс. голов (на 1% меньше).

