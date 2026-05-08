Роспортребнадзор проверяет качество воды в Энгельсе из-за аварии на коллекторе

Роспотребнадзор организовал мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с аварией на канализационном коллекторе в Энгельсе. Об это сообщили в пресс-службе саратовского управления ведомства.

Авария произошла 30 апреля на коллекторе диаметром 1,2 м на ул. Менделеева. Разрушился верхний свод участка трубы. 6 апреля коммунальные службы приступили к установке насосной станции.

Проводятся проверки качества питьевой воды, подаваемой населению: все пробы на данный соответствуют гигиеническим нормативам. Наблюдение продолжится до устранения последствий аварии.

Администрации Энгельсского района выдано предписание о проведении санитарно-профилактических мероприятий — дезинфекции земельных участков, подвалов и социальных объектов, подтопленных сточными водами.

Жителям, оказавшимся в зоне ЧП, рекомендовано пить только кипяченую или покупную бутилированную воду, уточняется в релизе.

Нина Шевченко