Роспортребнадзор проверяет качество воды в Энгельсе из-за аварии на коллекторе
Роспотребнадзор организовал мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с аварией на канализационном коллекторе в Энгельсе. Об это сообщили в пресс-службе саратовского управления ведомства.
Авария произошла 30 апреля на коллекторе диаметром 1,2 м на ул. Менделеева. Разрушился верхний свод участка трубы. 6 апреля коммунальные службы приступили к установке насосной станции.
Проводятся проверки качества питьевой воды, подаваемой населению: все пробы на данный соответствуют гигиеническим нормативам. Наблюдение продолжится до устранения последствий аварии.
Администрации Энгельсского района выдано предписание о проведении санитарно-профилактических мероприятий — дезинфекции земельных участков, подвалов и социальных объектов, подтопленных сточными водами.
Жителям, оказавшимся в зоне ЧП, рекомендовано пить только кипяченую или покупную бутилированную воду, уточняется в релизе.