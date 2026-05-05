Задержанный в Астрахани екатеринбуржец получил 25 лет колонии за подготовку теракта

В Астрахани сотрудники ФСБ задержали 48-летнего жителя Екатеринбурга, который планировал теракт против судебных приставов. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 25 годам колонии строгого режима. Первые три года он проведет в тюрьме, сообщает «Аст Ньюс» со ссылкой на силовое ведомство.

Екатеринбуржец приговорен к 25 годам за подготовку нападения на приставов

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

Известно, что в августе 2023 года екатеринбуржец открыто высказывался против России. По данным «Ъ — Урал», с 13 по 14 августа фигурант разместил в интернете публикации, оправдывающие деятельность организации «Легион «Свобода России» (признана террористической и запрещена на территории РФ). Позже осужденный вступил в переписку с ее участником.

Мужчина планировал напасть на сотрудников ФССП Екатеринбурга, а затем уехать в Украину для участия в боевых действиях. Подписав согласие на участие в запрещенной организации и заполнив анкету кандидата, фигурант запросил у куратора оружие, боеприпасы и взрывчатку. Последний сообщил о местонахождении тайника в Астрахани. Фигуранта задержали при изъятии оттуда оружия в начале декабря 2023 года.

Следствие возбудило уголовные дела по статьям о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ), публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), участии в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), незаконном ношении оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ), незаконном ношении взрывчатки (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и покушении на совершение теракта (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Кроме лишения свободы, суд приговорил его к штрафу в 1,3 млн руб. и запрету на администрирование сайтов на 4 года.

Марина Окорокова