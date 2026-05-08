Аэропорты Астрахани и Волгограда возобновят работу не ранее 12 мая

Аэропорты Астрахани и Волгограда могут возобновить работу 12 мая, заявила Росавиация. Такие меры приняты из-за падения БПЛА на здание «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорты Астрахани и Волгограда могут возобновить работу 12 мая

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Аэропорты Астрахани и Волгограда могут возобновить работу 12 мая

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

В ведомстве отметили, что документ о приостановке работы южных аэропортов могут пересмотреть в сторону сокращения срока. Минтранс РФ сообщил о возможной отправке пассажиров отмененных рейсов поездами и автобусами.

«Авиакомпаниям даны поручения о корректировке расписания полетов. Особое внимание должно быть уделено работе с пассажирами. При задержке рейсов пассажирам оказываются услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82). Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения в гостинице», — добавили в Росавиации.

Ранее стало известно, что падение беспилотника в здание аэронавигации приостановило работу 13 аэропортов на юге страны. Помимо Астрахани и Волгограда, в этом списке гавани Владикавказа, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минвод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Марина Окорокова