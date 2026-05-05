Саратовец получил 6,5 года колонии за ДТП под Пензой с шестью погибшими

Жителя Саратовской области приговорили к 6,5 года колонии-поселения за ДТП с шестью погибшими. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Приговор в силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Пензенской области.

Суд вынес приговор виновнику массового ДТП под Пензой

Суд вынес приговор виновнику массового ДТП под Пензой

По данным Мокшанского районного суда, авария случилась около 5 утра на трассе М5 "Урал" 1 августа 2025 года. Виновник ехал в направлении Самары с тремя пассажирами в Chevrolet Epica. В какой-то момент саратовец не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Datsun On-Do.

В результате ДТП погибли пассажиры Chevrolet - ехавшие с вахты 31-, 37- и 41-летний мужчины, а также пассажиры Datsun - 49-летний водитель, его 41-летняя супруга и их 13-летний сын. В суде саратовец полностью признал свою вину.

Кроме отбывания наказания в колонии-поселении, осужденному запретили на 3 года садиться за руль.

Марина Окорокова