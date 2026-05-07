Свалка под Астраханью обошлась администрации района в 51,6 млн руб.

Администрации Харабалинского района Астраханской области выставили счет в более чем 51,6 млн руб. за незаконную свалку между селами Кочковатка и Тамбовка. Росприроднадзор настаивает на добровольном возмещении вреда, сообщает пресс-служба ведомства.

Свалка на 6 тыс. кв. м обошлась администрации Харабалинского района в 51,6 млн

Фото: Нижне-Волжское МУ Росприроднадзора Свалка на 6 тыс. кв. м обошлась администрации Харабалинского района в 51,6 млн

Сообщение о несанкционированной свалке отходов поступило в Нижне-Волжское межрегиональное управление от местного жителя. Инспекторы зафиксировали размещение ТКО на площади около 6 тыс. кв. м. Ведомство оценило ущерб от незаконной свалки в 51,6 млн руб.

«В отношении АМО „Харабалинского муниципального района Астраханской области“ проведено профилактическое мероприятие, объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований», — сообщили в Росприроднадзоре. Если муниципалитет не компенсирует ущерб вовремя, надзор обратится в суд.

Марина Окорокова