Аэропорты Астрахани и Волгограда возобновили работу

Аэропорты Астрахани и Волгограда работают в штатном режиме. Полеты выполняются с учетом корректировок расписания, сообщили в пресс-службах авиагаваней.

Аэропорты Астрахани и Волгограда возобновили свою работу

Актуальная информация о графике движения самолетов доступна по телефону справочных аэропортов и на онлайн-табло официальных сайтов. Также информацию о рейсах пассажиры могут уточнить у авиакомпаний по телефонам горячих линий, отметили представители аэропортов.

Ранее стало известно, что падение беспилотника в здание аэронавигации приостановило работу 13 аэропортов на юге страны. Помимо Астрахани и Волгограда, в этом списке гавани Владикавказа, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минвод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Марина Окорокова