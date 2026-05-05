На препятствия для волгоградских спортсменов потратят 39 млн руб.

В волгоградской спортивной школе «Юный ястреб» имени А. М. Числова появится комплексная полоса препятствий. Образовательное учреждение предлагает 39 млн руб. на поставку и монтаж объекта. По данным ЕИС «Закупки», дата окончания подачи заявок на тендер — 21 мая 2026 года.

Согласно документации лота, полоса препятствий, рассчитанная на взрослых и детей, будет состоять из 51 элемента. Для взрослых спортсменов предусмотрены горка с канатами, рукоход, сетки в разных плоскостях, бревна, рвы, окопы из труб, гимнастические брусья, трамплин-вышка и «Эверест». Для детей заказчик планирует установить тоннели из труб, лазерный тир, пирамиду, трюм, барьеры, проем из шин и другие спортивные объекты.

От победителя аукциона требуется поставить товар за 90 дней с момента заключения договора. Монтаж должен быть закончен подрядчиком за 21 день.

В ноябре прошлого года авиационно-спортивный клуб «Юный ястреб» повторно искал подрядчика на достройку тира. На это выделялось 336,4 млн руб. До этого, по данным V1.RU, контракт был заключен с ООО «ФСК «Макрострой» за 466,4 млн руб. Работы нужно было выполнить до 30 сентября 2024 года. Однако в августе 2025 года контракт с подрядчиком расторгли в одностороннем порядке из-за отставания от графика и недостаточного количества персонала и строительной техники на объекте.

В декабре 2025 года волгоградская спортшкола объявляла тендер на строительство быстровозводимых конструкций для нужд клуба. Цена контракта составляла 380 млн руб. из бюджета региона. В рабочем поселке Средняя Ахтуба должны были возвести офис, деловой и теннисный центр, гримерки и пять модулей различного типа. На официальном сайте школы сообщалось, что «комплексная модернизация позволит проводить на площадке авиационно-спортивной школы состязания всероссийского и международного уровней, профильные лагерные смены для молодежи, а еще обеспечит подготовку высококвалифицированных кадров для авиации».

В апреле этого года «Юный ястреб» искал подрядчиков на установку технического симулятора для отработки практических навыков пилотирования БПЛА за 16,3 млн руб., на обустройство трассы «Гонка героев» за 39 млн руб., закупку мебели за 14,2 млн руб., а также на брендирование пространств учреждения за 14 млн руб.

Кроме того, в конце апреля администрация региона сообщила, что на территории «Юного ястреба» до конца этого года построят взлетно-посадочную полосу. Длина ВПП составит 1,1 км, ширина — 23 м, протяженность рулежной дорожки — 867 м, ширина — 7 м. Новая ВПП позволит принимать, выпускать и обслуживать различные типы воздушных судов, а также позволит волгоградцам готовиться по олимпийским и другим видам спорта и обучать их прыжкам с парашютом.

«Юный ястреб» — преемник сталинградского аэроклуба, ведущий историю с 1933 года. В годы Великой Отечественной войны на месте «Юного ястреба» располагался прифронтовой аэродром. Сейчас аэроклуб становится центром военно-патриотического воспитания и учебно-тренировочной базой для парашютистов и летчиков. На территории спортивной школы уже есть два корпуса для парашютистов и летного состава, учебные классы, общежитие и казарма, загородный отель, полевой склад и спортивные площадки. Задачу возродить авиаклуб в 2018 году поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Марина Окорокова