Глава трех районов

В Саратове правоохранители задержали бывшего министра сельского хозяйства области и экс-главу районов Ивана Бабошкина. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По данным «Ъ», уголовное преследование связано с делом экс-главы Гагаринского района Андрея Шеметова, который получил срок за незаконную передачу земельных участков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Бабошкин возглавлял Саратовский район с 2013 по 2021 гг

Фото: Саратовская областная Дума Иван Бабошкин возглавлял Саратовский район с 2013 по 2021 гг

Фото: Саратовская областная Дума

В Саратове правоохранительные органы задержали бывшего чиновника Ивана Бабошкина. В разное время он занимал посты министра сельского хозяйства области, главы Саратовского и Заводского районов, а также работал депутатом областной думы. О задержании «Ъ» рассказал адвокат фигуранта Андрей Морозов.

По словам защитника, господина Бабошкина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). От других комментариев господин Морозов отказался, сославшись на отсутствие согласия подзащитного на общение с прессой.

Иван Бабошкин с 2000 года был избран депутатом Дергачевского районного совета. С 2008 года он возглавлял администрацию в Дергачевском районе Саратовской области. В 2012–2013 годах работал главой регионального министерства сельского хозяйства. С 2013 по 2021 год господин Бабошкин возглавлял Саратовский (ныне Гагаринский, — «Ъ») район области, который примыкает к областному центру. В 2022 году его избрали в областную думу от партии «Единая Россия». Там он возглавил комитет по аграрным вопросам. В 2024 году Иван Бабошкин стал главой Заводского района Саратова и ушел в отставку в апреле 2025-го.

По данным источника «Ъ» в правоохранительных органах, дело господина Бабошкина схоже с делом экс-главы Гагаринского района Андрея Шеметова. Летом 2024 года он и его подчиненный Алексей Шабунин получили по семь и шесть с половиной лет общего режима соответственно.

Андрей Шеметов возглавил администрацию Гагаринского района летом 2021 года, сменив на посту Ивана Бабошкина. В октябре 2023 года сложил полномочия уже главы департамента Гагаринского района — Гагаринский район вошел в состав областного центра как раз в начале 2022 года. 4 октября 2023 года Андрей Шеметов отработал в мэрии последний день, а через месяц, 3 ноября, был задержан.

Кировский районный суд признал Андрея Шеметова и Алексея Шабунина виновными в незаконной передаче 21 земельного участка на 20 лет ненадлежащим лицам и без конкурса (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В апреле 2026 года Верховный суд РФ отменил все решения, указав, что ущерб в 8,5 млн руб. неверно рассчитан за полный срок аренды и без учета возврата 18 участков муниципалитету. Саратовский областной суд повторно рассмотрит дело 28 мая.

Согласно судебным актам, первый из вмененных господину Шеметову договоров аренды был заключен еще в 2018 году, когда администрацию возглавлял Иван Бабошкин. Задержание последнего в СУ СКР не комментировали. Волжский районный суд определит ему меру пресечения 8 мая.

Никита Маркелов