СК раскрыл детали обвинения против адвоката экс-мэра Астрахани

СКР подтвердил задержание столичного адвоката Александра Карабанова по подозрению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе центральном аппарате ведомства.

Согласно релизу, в ноябре 2024 года к члену Адвокатской палаты Москвы обратился его знакомый — соучредитель «Интертехники» Алексей Леденев, проходивший по делу о мошенничестве при поставках для АО «Концерн Калашников». Следствие считает, что господин Карабанов якобы пообещал решить вопрос за 7 млн руб. Эти деньги предназначались для правоохранителей.

В том же месяце гендиректор фирмы передал адвокату аванс в размере 2 млн руб. в помещении коллегии адвокатов на ул. Маросейка в Москве. По версии следователей, обещанное юрист не выполнил и распорядился деньгами по собственному усмотрению. По ходатайству правоохранителей Замоскворецкий суд Москвы 6 мая поместил Александра Карабанова в СИЗО. В отношении его клиента возбуждено уголовное дело по факту покушения на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Господин Карабанов десять лет проработал в органах следствия МВД. Будучи адвокатом он представлял интересы разных известных лиц: полковника Дмитрия Захарченко, бизнесмена Умара Джабраилова, родных певицы Жанны Фриске, владельца сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана.

В Астрахани юрист защищал бывшего мэра Олега Полумордвинова. Экс-чиновник был признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Нина Шевченко