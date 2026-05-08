В Саратове бывшего чиновника Ивана Бабошкина отправили под домашний арест

В Волжском районном суде сегодня, 8 мая, судья Анна Галишникова отправила бывшего министра сельского хозяйства и экс-главу Саратова Ивана Бабошкина под домашний арест. Мера пресечения для экс-депутата областной думы действует до 6 июля.

Следователь Эльвира Фокина просила для господина Бабошкина домашний арест. Она заявила, что задержанный может скрыться, так как в апреле он проходил лечение в Турции. По версии следствия, в 2013-2021 годах чиновник вместе с сотрудниками администрации Саратовского района незаконно сдал в аренду землю 22 инвалидам. Эти люди не имели права на внеочередное получение участков. Ущерб по делу составил 12 млн руб. Следствие длится около 16 месяцев.

Господину Бабошкину предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч.3 ст.285 УК РФ).

Адвокаты Евгений Бадиков и Андрей Морозов настаивали на более мягкой мере из-за болезней подзащитного. Сам Иван Бабошкин заявил о своей невиновности. Он назвал происходящее чудовищной ошибкой или правовой ловушкой. Защита связала задержание с делом экс-главы Гагаринского района Андрея Шеметова. Верховный суд ранее вернул это дело на новое рассмотрение.

Судья Галишникова не нашла доводов для отказа в ходатайстве следствия. Она постановила изолировать Ивана Бабошкина дома на два месяца.

Ольга Симонова