В Балакове введен режим повышенной готовности из-за аварии на коллекторе

В Балакове введен режим повышенной готовности из-за провала канализационного коллектора, сообщает «Про Балаково» со ссылкой на ЕДДС. Меры приняты для ликвидации последствий инцидента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Балакове устраняют последствия аварии на канализационном коллекторе

Фото: t.me / sergey_barulin В Балакове устраняют последствия аварии на канализационном коллекторе

Фото: t.me / sergey_barulin

Авария случилась 4 мая на ул. Вокзальной. Там прорвало канализационный коллектор. Из-за этого на нескольких участках образовались провалы. Кроме того, подтопило подвалы в жилых домах.

По данным региональных СМИ, режим повышенной готовности муниципалитет ввел 5 мая. Сейчас коллектор работает в штатном режиме. «Утром также начали откачку воды из канализационного колодца у дома № 23 на Набережной Леонова. После завершения работ там, специалисты приступят к откачке на Вокзальной, 5 А, 6 А и 7 А, где также проводились работы накануне», - сообщил в своем Telegram-канале глава Балаковского муниципалитета Сергей Барулин.

Напомним, в Энгельсе также произошла крупная авария на коллекторе диаметром 1,2 м на улице Менделеева. Разрушился верхний свод участка трубы. Давление воды снизилось в 115 многоквартирных домах. Позднее нашли новые участки, которые требуют замены. Для ликвидации последствий инцидента муниципалитет закупил новую насосную станцию в Ярославской области.

Марина Окорокова