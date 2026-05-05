Фурам запретят транзит по дорогам Волгоградской области в жару

В Волгоградской области с 20 мая введут ограничения на проезд большегрузов по региональным и муниципальным дорогам. Фурам запретят транзит с 10 утра до 10 вечера при температуре выше 32 градусов Цельсия, сообщает пресс-служба облкомдортранса.

Фото: Министерство дорожного хозяйства Саратовской области

Такие меры позволяют сохранить дороги от деформации и обезопасить участников дорожного движения. Ограничения продлятся до 31 августа 2026 года, говорится в постановлении администрации региона.

Водителей, а также руководителей транспортных компаний просят учитывать запрет при составлении маршрутов. Нарушителей будут штрафовать.

Марина Окорокова