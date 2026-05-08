Из-за ограничений полетов РЖД запустили поезда из Астрахани и Волгограда

Изза сохранения ограничений на авиасообщение в южной части России Минтранс поручил «Единой транспортной дирекции» и РЖД усилить железнодорожное и автобусное сообщение в ЮФО. Об этом сообщили в федеральном министерстве транспорта.

РЖД назначили 17 дополнительных поездов, которые отправляются в том числе из Астрахани и Волгограда в Москву и обратно: №587/588 Волгоград – Саратов – Москва отправлением из Волгограда 10 мая в 3:15, из Саратова — в 10:40, №555/556 Астрахань – Саратов – Москва отправлением из Астрахани 10 мая в 17:00, стыковка в Саратове 11 мая в 5:35, №533/534 Москва – Саратов отправлением из Москвы 12 мая в 14:15.

Пассажирам предложено более 5 тыс. мест с фиксированными ценами. Дополнительно добавлено 9 тыс. мест за счет наращивания составов.

Также организованы автобусные маршруты с пересадкой: из Махачкалы в Астрахань, из Элисты в Волгоград, далее поездом в Москву.

