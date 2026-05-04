Реконструкцию Дома офицеров в Энгельсе требуют закончить до конца 2026 года

Заказчик реставрации (ГКУ «Управление капитального строительства», УКС) регионального объекта культурного наследия (ОКН) «Гарнизонный дом офицеров» (ГДО) в Энгельсе пообещал сдать работы к концу 2026 года. Подробности опубликовали в Telegram-канале «Володин Саратов». Аналогичный срок объявляли месяц назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Жабкин Фото: Денис Жабкин

В Энгельсе в 1935 году по проекту архитектора Иосифа Каракиса возвели Дом офицеров. В здании базировался женский авиационный полк, которым командовала Марина Раскова. В Доме офицеров бывали известные летчики, включая Валерия Чкалова, а также космонавты Юрий Гагарин, Герман Титов и Алексей Леонов.

«Дом офицеров Красной Армии» в энгельсском мкр. Энгельс-1 («Летный городок») неоднократно реконструировали. С 1 июня 1947 года оно находилось на балансе ВВС Приволжского военного округа. В 2013 году Министерство обороны РФ передало объект Энгельсскому району. С 2010 года здание не используется и находится на балансе Саратовской области.

В 2019 году власти Саратовской области объявили о планах снести здание и возвести на его месте точную копию, поскольку, по их мнению, восстановление было невозможно. Однако инициатива вызвала протесты регионального отделения Союза архитекторов, писателя Захара Прилепина и др.

В январе 2020 года Дом офицеров признали выявленным ОКН. После историко-культурной экспертизы здание включили в список памятников. Затем там произошли два пожара.

Подробнее в материале «Ъ — Средняя Волга»: «И пусть весь гарнизон подождет».

Во время последнего визита в Саратовскую область спикер Государственной думы Вячеслав Володин («Единая Россия») напомнил о том, что стоимость реставрации с момента ее начала — апреля 2022 года — значительно выросла. Сегодня сумма составляет 1,3 млрд руб., изначально было 690,8 млн, работы должны были закончить в 2024 году.

Исполнитель — московское АО «СК Флан-М». Компанию неоднократно обвиняли в срыве сроков. Организация проходила банкротство. «Флан-М» на момент публикации остается подрядчиком реконструкции ГДО.

АО «СК Флан-М» зарегистрировано в Москве в марте 2008 года. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. С 2015 года обществом руководит Леонид Фатеев. По данным Rusprofile, выручка «Флан-М» составила в 2025 году 3 млрд руб. (-24% год к году), прибыль — 273 млн руб. (+23%). На 134 подрядах 199-ти государственных и муниципальных учреждений России организация освоила 63 млрд руб. (отметим, в прошлом году показатель составлял 74 млрд руб.). Реконструктор Дома офицеров получил лицензию Минкульта РФ на работы с памятниками в 2015 году. В портфолио «Флан-М»: успешное восстановление усадьбы Васильчиковой на Гоголевском бульваре в Москве, Храм Воскресения Христова в Кадашах и т. д.

Дарья Васенина