Саратовский губернатор обновил состав Совета по стратегическому развитию

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление о кадровых изменениях в составе Совета по стратегическому развитию и региональным проектам. Документ опубликован 4 мая. Из совета выведены глава Балашовского района Олег Дубовенко, экс-зампред правительства региона — министр сельского хозяйства Роман Ковальский, бывший вице-губернатор Михаил Орлов и экс-министр образования области Александр Пажитнев.

Фото: Правительство Саратоской области

Новыми членами совета стали вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора Михаил Исаев, заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Василий Котов. Также в совет вошли министры спорта (Александр Абросимов), образования (Александр Блатман), информации и массовых коммуникаций (Александр Колоколов), внутренней региональной и муниципальной политики (Александр Милованов).

Аналогичные изменения коснулись и президиума совета, куда также вошли господа Исаев и Котов. Выбыли — Роман Ковальский и Михаил Орлов.

Нина Шевченко