Астраханских туристок нашли живыми в Карачаево-Черкесии

Астраханские туристки найдены живыми. С ними все хорошо, сообщили ТАСС в оперативных службах Карачаево-Черкесии.

Фото: Марина Окорокова

Две девушки из Астраханской области, которые отправились в поход в Карачаевском районе республики, найдены. Свой маршрут они предварительно зарегистрировали в МЧС. Восьмидневный поход они планировали завершить в Зеленчукском районе вблизи Озера любви на высоте 2,4 тыс. м над уровнем моря.

Обращение в МЧС о том, что девушки не могут найти выход к населенному пункту, поступило накануне от их родителей. 5 мая МЧС по КЧР заявило об усилении группировки спасателей и планах привлечь вертолет Ми-8 для поисков девушек. В поисково-спасательной операции задействовали 19 человек и 4 единицы техники.

