В Волгоградской области еще один хутор закрыли на карантин по бруцеллезу

В Волгоградской области зарегистрировали очередную вспышку бруцеллеза. На карантин закрыт хутор Яблонский Иловлинского района. По данным V1.RU, облкомветеринарии запретил использовать молоко заболевших животных, а также ввозить и вывозить КРС.

Фото: Марина Окорокова

Опасное заболевание выявили в апреле при плановой проверке животных в Яблонском. По словам представителя администрации Новогригорьевского сельского поселения, ситуация контролируется — заболевшие коровы находятся отдельно от основного стада. Также регулярно проводятся анализы и соблюдается карантин.

При этом, как сообщил начальник районной ветстанции Иловлинского района, более 50 заболевших коров направили на убой. «Зафиксировано три очага заболевания в личных подсобных хозяйствах на территории хутора. Обследовано 607 голов скота, выявили 51 положительный на бруцеллез результат. Положительно реагирующие головы сданы на убой», — рассказал господин Левитов. Он также отметил, что ни одного случая заражения человека в Новогригорьевке не было выявлено.

Этой весной в Иловлинском районе уже регистрировали вспышку бруцеллеза. Карантин был введен 2 апреля в хуторе Шохинском. Ранее карантин ввели в хуторе Сизове Чернышковского района, станице Новогригорьевской и хуторе Яблонском Иловлинского района.

По данным СМИ, в Волгоградской области осенью 2025 года стремительно росло число заболевших бруцеллезом взрослых и детей. Выяснилось, что они не контактировали с зараженными животными, а употребляли в пищу молоко, творог и другие продукты. Несмотря на ухудшившуюся в регионе ситуацию по бруцеллезу, диагностировать заболевание, особенно в острую фазу, могут только в одной лаборатории области.

