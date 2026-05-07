Выручка «Балаковорезинотехники» рухнула на треть из-за кризиса у АвтоВАЗа

Выручка АО «Балаковорезинотехника» (БРТ) по итогам 2025 года сократилась до 5,6 млн руб. против 7,8 млрд руб. годом ранее. Чистый убыток завода составил 174 млн руб., сообщило «Обозрение» со ссылкой на данные «СПАРК Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

Проблемы спровоцированы системным кризисом АвтоВАЗа, который в 2025 году собрал лишь 324,5 тыс. машин вместо запланированных 505 тыс. В мае концерн планирует на две недели остановить конвейер. На БРТ снижение заказов от автоконцерна и его смежников уже достигло 31,7%.

Балаковское предприятие входит в группу «Тадем» Николая Шутова. Завод производит резинотехнические изделия для автопрома (ремни, шланги, уплотнители) для ВАЗа, КамАЗа и ГАЗа. Дочернее ООО «Полимерзапчасть» также сократило выручку на 23% — до 812 млн руб., завершив год с убытком 3,7 млн. Часть поставщиков АвтоВАЗа уже прорабатывает переориентацию на китайские бренды.

Нина Шевченко