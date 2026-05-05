Надзор поднял ставки

Прокуратура утроила исковые требования к экс-депутату Волгоградской облдумы Станиславу Короткову — с 43,9 млн до 164,8 млн руб. В связи с этим Кировский районный суд Волгограда отложил на 2 июня заседание по гражданскому делу, которое должно было состояться 5 мая. Ранее суд арестовал счета и имущество бывшего парламентария, в отношении которого возбуждено 14 исполнительных производств в четырех регионах.

Кировский районный суд Волгограда отложил на 2 июня заседание по гражданскому делу экс-депутата облдумы Станислава Короткова. Заседание должно было состояться 5 мая, но перенесено из-за того, что прокуратура увеличила исковые требования почти в четыре раза, сообщили «Ъ-Средняя Волга» в пресс-службе облсуда. Изначально надзорный орган требовал взыскать с бывшего парламентария незаконный доход от бизнеса в размере 43,9 млн руб., затем сумма выросла до 164,8 млн руб.

Ранее прокуратура сообщала, что господин Коротков совмещал мандат с бизнесом: он получал доход от московского ООО «Земля Профи» (строительство). Формально одним из учредителей значилась его дочь Ирина, однако фактически бизнесом управлял сам экс-депутат. По данным местных СМИ, ежемесячный доход от управления фирмой составлял около 652 тыс. руб.

ООО «Земля Профи» работает с 2009 года. Изначально компания была зарегистрирована в Волгограде, а в июне 2021 года сменила юридический адрес на ул. Новокузнецкую, 13 стр. 1 в Москве. Ирина Короткова учреждала фирму после «ухода» своего отца Станислава Короткова, с октября 2025 года по февраль 2026-го. Ныне владельцами компании остаются Валерий Москальков (33,33%) и Николай Самбуров (33,33%). С марта 2026 года директором «Земля Профи» значится Александр Агапов. 2025 год застройщик завершил с выручкой 62 млн руб. и убытками в 86 млн руб. Стоимость чистых активов отрицательная — 101 млн руб.

В феврале 2026 года прокуратура потребовала признать незаконной отставку Станислава Короткова по собственному желанию, настаивая на утрате доверия из-за грубых антикоррупционных нарушений. О том, что депутат фактически продолжал управлять бизнесом, стало известно еще в ходе следственных действий в 2025 году. Тогда прокурор области Денис Костенко потребовал лишить его мандата и направил предписание спикеру Александру Блошкину. Основанием послужили материалы СУ СКР по уголовному делу бывшего директора ООО «Земля Профи» Виктора Липецкого (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

В начале февраля господин Коротков подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, и депутатский корпус его поддержал. Однако прокуратура назвала это решение несправедливым: отставка позволяла сохранить льготы госслужащего и не закрывала путь для нового выдвижения. Ведомство направило иск в Центральный райсуд с требованием изменить формулировку прекращения полномочий на «несоблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством о противодействии коррупции».

В марте райсуд иск удовлетворил: отменил решение облдумы о добровольной отставке и постановил считать основанием неоднократное нарушение антикоррупционного законодательства. Помимо потери статуса, экс-депутат лишился постов в комитетах — он возглавлял комитет по экономической политике, а также входил в комитет по делам национальностей, казачества и религиозных организаций и в комиссию по госпрограммам и нацпроектам. 19 марта новым главой экономического комитета назначили Ларису Гордиенко.

16 марта Кировский райсуд арестовал счета и имущество экс-парламентария. На сайте ФССП подтверждался арест на сумму более 43,9 млн руб. В отношении Станислава Короткова возбудили 14 исполнительных производств в Волгограде, Москве, Подмосковье и Казани.

В апреле защита экс-парламентария попросила направить дело в Дорогомиловский райсуд Москвы — по месту регистрации. Прокурор возразил, указав, что фактическое проживание в столице не подтверждено, а господин Коротков долгое время работал депутатом в Волгоградской области, где его организации вели предпринимательскую деятельность. Кировский райсуд отказал в передаче дела по подсудности.

Нина Шевченко