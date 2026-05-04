Пензенской области спишут 2,4 млрд руб. бюджетного долга

Пензенской области сократят 2/3 долга по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение № 955-р от 27 апреля 2026 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

Фото: Правительство Пензенской области, Коммерсантъ

Пензенская область освободится от долговой нагрузки в 2,4 млрд руб. Кроме Пензы, в список попали Удмуртия, Чувашия, Карелия, Коми, Мордовия, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края, а также Еврейская автономная область, Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Омская, Псковская, Самарская, Томская, Ярославская области и Ненецкий автономный округ.

«Это позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему субъектов, поддержать дальнейшее совершенствование условий работы региональной экономики и повышение качества жизни граждан», — говорится в документе. Общая сумма списания составит свыше 114 млрд руб.

По словам господина Мишустина, вышеперечисленные субъекты РФ направили значимую часть средств на модернизацию ЖКХ, переселение из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также на реализацию национальных и инвестиционных проектов.

Марина Окорокова