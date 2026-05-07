Запрет на регистрацию сделок с Сенным рынком в Саратове устоял в апелляции

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Центральный рынок» в жалобе на обеспечительные меры по иску о сносе четырех пристроек к зданию Сенного рынка в Саратове. В минувшем январе по требованию мэрии Арбитражный суд Саратовской области запретил Росреестру регистрировать сделки со спорным имуществом.

В качестве третьих лиц к спору привлечены комитеты по архитектуре и управлению имуществом мэрии, областные минстрой и комитет культурного наследия, АО «Универмаг «Меркурий», ООО «Магазин Океан», четверо индивидуальных предпринимателей и Лидия Вертянкина.

Спор начался в январе текущего года, когда чиновники потребовали снести четыре пристройки, расположенные с торца здания Сенного рынка на улице Большой Горной, 310А. В мэрии настаивают, что эти объекты появились в результате самовольной реконструкции, и требуют вернуть сооружению изначальный облик. В январе суд первой инстанции запретил Росреестру любые регистрационные действия в отношении здания Сенного рынка, двенадцати помещений внутри него, а также земельного участка под рынком.

ООО «Центральный рынок» попыталось обжаловать запрет, но получило отказ. Основания для обеспечительных мер не отпали, а их отмена сделала бы невозможным исполнение судебного акта в случае удовлетворения иска, подчеркнули в апелляционном суде.

Сенной рынок, одна из старейших торговых площадок Саратова. Объект принадлежит ООО «Центральный рынок», входящему в холдинг «Рим» бизнесменов Дмитрия Гусева и Сергея Рябченко.

Ранее региональный комитет культурного наследия признал площадь у рынка достопримечательным местом и обязал собственников освободить ее от торговых рядов. Это решение до сих пор является предметом ряда судебных разбирательств.

Так, в октябре 2023 года ООО «Центральный рынок», АО «Универмаг Меркурий», ООО «Магазин Океан» и предприниматель Лидия Вертянкина попросили администрацию продать им землю под Сенным рынком площадью почти 2,4 га без торгов, однако получили отказ и обратились в суд. В декабре 2025-го Саратовский областной суд встал на сторону истцов — решение устояло в кассации.

