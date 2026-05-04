В Волгоградской области с сентября 2026 года начнут работать передвижные аптеки

Волгоградская область примет участие в эксперименте с передвижными аптеками. Регион станет одним из 11 субъектов РФ, в населенных пунктах которого будут работать передвижные аптечные пункты. Соответствующий закон на днях подписал Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Передвижные аптеки появятся в волгоградских селах без стационарных пунктов

Фото: Нина Шевченко Передвижные аптеки появятся в волгоградских селах без стационарных пунктов

Мобильные аптеки будут работать в тестовом режиме с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года. Приезжать машины с лекарствами будут в те населенные пункты. где нет обычных аптек.

В мобильных аптеках не будут продавать лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества, а также их прекурсоры. Также там нельзя будет приобрести сильнодействующие вещества, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты и средства, которые нужно хранить при температуре ниже 15 градусов Цельсия.

В ассортименте не будет и спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта выше 25% и лекарств, изготовленных по индивидуальным рецептам. Такие ограничения связаны с рисками при транспортировке и хранении препаратов.

В документе, подписанном президентом РФ, указано, что мобильная аптека будет представлять собой автотранспорт с отдельной кабиной водителя, который принадлежит аптеке на праве собственности и комплектуется оборудованием, способным поддерживать автономную работу передвижного аптечного пункта.

Помимо Волгоградской области в эксперименте решили принять участие Красноярский край, Кабардино-Балкарская Республика, Нижегородская, Тюменская и Архангельская области, Краснодарский и Ставропольский края, Республики Калмыкия, Бурятия и ДНР.

Марина Окорокова