Первый приговор по статье о реабилитации нацизма вынесен в Пензенской области

В Пензенской области впервые вынесен приговор по делу о реабилитации нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). Суд приговорил 25-летнего мужчину к двум годам лишения свободы условно и на два года запретил администрировать сайты, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пензенской области впервые осудили за реабилитацию нацизма

Фото: Объединённая пресс-служба судебной системы Пензенской области В Пензенской области впервые осудили за реабилитацию нацизма

Фото: Объединённая пресс-служба судебной системы Пензенской области

По данным суда, фигурант с ноября 2022-го по август 2023 года размещал в интернете материалы, оправдывающие идеологии фашизма и нацизма. Кроме того, пензенец писал комментарии, которые одобряли преступления немецкой армии в годы ВОВ и содержали ложные сведения о деятельности СССР в этот период.

Осужденный признал свою вину и раскаялся. В суде он заявил, что считает свои действия ошибкой и глупостью. Пензенец рассказал, что его прадед был участником ВОВ. Сейчас мужчина изменил свое отношение к прежним взглядам. Судья отнес признание вины к смягчающим обстоятельствам. Приговор в силу не вступил.

Марина Окорокова