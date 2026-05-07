Поезда из Саратова будут приходить в Москву на два часа быстрее

Время в пути поезда из Саратова до Москвы может сократиться на 2 часа. Проект на электрификацию одного из важных участков железнодорожного пути подготовлен, сообщил спикер ГД РФ Вячеслав Володин.

Время в пути из Саратова до Москвы может сократиться на 2 часа

Фото: авито

Речь идет об участке Ртищево — Кочетовка протяженностью около 336 км. На данный момент он не электрифицирован. Поезда, которые следуют из Саратова в Москву, стоят один час в Ртищево. На станции происходит смена электровоза на тепловоз.

По словам господина Володина, после утверждения проекта начнется поиск средств для его финансирования.

Марина Окорокова