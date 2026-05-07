Депутат Плотников не пойдет в Госдуму от Волгоградской области в 2026 году
Депутат Государственной Думы Владимир Плотников не станет выдвигаться в Волгоградской области. Подал заявку на праймериз «Единой России» в Брянской области
В 2021 году госпдоин Плотников победил в Михайловском округе Волгоградской области. В Госдуме он работал первым заместителем председателя аграрного комитета.
Владимир Плотников родился в 1961 году. Он окончил Волгоградский сельскохозяйственный институт и Дипломатическую академию МИД России. Плотников имеет степени кандидата сельскохозяйственных наук и доктора экономических наук. За 30 лет он работал в обеих палатах парламента и в Волгоградской областной думе.