Цены выросли в Пензенской области за март на 1%.

В марте 2026 года годовая инфляция составила в Пензенской области 6,5%. За последний месяц цены выросли на 0,9%, сообщила пресс-служба отделения Волго-Вятского ГУ Банка России.

Подорожание яиц объяснили высоким спросом в преддверии Пасхи. Параллельно снизили цены на кофе. Это коснулось всех видов: растворимого, зернового и молотого. Причина — снижение мировых цен на зерно.

С приходом весны наблюдался рост цен на автомобильные шины. Меховые же изделия стали дешевле. Изменения связаны с сезонными колебаниями спроса. Также выросли цены на услуги, включая железнодорожные билеты.

Годовая инфляция по итогам марта снизилась в России до 5,9%. Для дальнейшего устойчивого снижения инфляции важно, чтобы общий спрос в экономике соответствовал возможностям предложения. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на замедление инфляции.

Дарья Васенина