Из-за высокой воды на Волге в Саратовской области перенесли открытие навигации

В Саратовской области из-за сезонного подъема уровня воды в реке Волге старт навигации, запланированный на 8 мая, отложен, сообщает «ОМ». Сроки будут скорректированы с учетом мониторинга гидрологической обстановки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратовской области отложили начало навигации из-за подъема Волги

Фото: t.me / valdaisaratov В Саратовской области отложили начало навигации из-за подъема Волги

Фото: t.me / valdaisaratov

Министр транспорта Саратовской области Николай Сергеев сообщил, что сроки открытия движения судов будут пересмотрены в интересах безопасности пассажиров и сохранности флота. «Для нас самое главное — обеспечение безопасности перевозки пассажиров, сохранение судов, чтобы люди могли комфортно производить посадку и высадку», — подчеркнул господин Сергеев.

В навигационном сезоне-2026 по Волге в Саратовской области будут курсировать три «Валдая». Они будут работать на маршруте «Балаково — Вольск — Воскресенское — Маркс — Саратов». Бесплатно передвигаться на «Валдаях» и «Метеоре» (его еще строят на заводе-изготовителе) смогут ветераны боевых действий, дети-инвалиды, не обучающиеся в школах, и их сопровождающие. Льготы также коснутся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, инвалидов и их сопровождающих, а также детей с ограниченными возможностями здоровья на период их обучения в государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях.

Марина Окорокова